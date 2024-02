A che ora inizia aTUTTOCUORE: l’orario del concerto di Claudio Baglioni su Rai 1

A che ora inizia aTUTTOCUORE? Lo spettacolo di Claudio Baglioni va in onda su Rai 1 questa sera, 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino, a partire dalle 21.30. Uno show di oltre tre ore che mette insieme musica e teatro. La direzione artistica e la regia teatrale sono affidate a Giuliano Peparini, mentre la regia televisiva è di Duccio Forzano. Nello show aTUTTOCUORE si sono riprese le intuizioni di Richard Wagner sul teatro-totale e le teorie di Walter Gropius sul teatro ricavato rimodulando spazi e architetture già esistenti per disegnare il concept di questo spettacolo, ambientato in un futuro a-temporale che mescola ancestrale e futuribile. Al centro c’è il ‘cuore’, l’unità di misura cui si deve tutto, “il solo orologio con l’ora esatta, il solo a cui dare retta”.

Appuntamento dunque alle ore 21.30, in prima serata su Rai 1 oggi, 14 febbraio 2024. La durata è oltre tre ore. Finirà infatti intorno all’una di notte. Ma ne vale assolutamente la pena. Si tratta di un’unica puntata.

Date

Abbiamo visto a che ora inizia aTUTTOCUORE su Rai 1? Ma quali sono le date dei prossimi concerti del tour di Claudio Baglioni? L’artista romano ha anche detto che entro il 2025 chiuderà la sua carriera musicale: “Ancora mille giorni di noi”.

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO

20/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

21/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

22/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

25/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

26/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

27/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

30/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

03/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

05/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

06/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

10/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

15/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

17/02/2024 – Modigliani Forum di LIVORNO

22/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

23/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

24/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

25/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

Streaming e tv

Dove vedere aTUTTOCUORE in diretta tv e in streaming? Il concerto evento va in onda su Rai 1 il 14 febbraio 2024 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.