Atto di fede: quante puntate, durata e quando finisce il film su Rai 1

Quante puntate sono previste per Atto di fede? Il film va in onda su Rai 1 oggi, 13 novembre 2022, alle ore 21.25. Essendo un film, va in onda solo oggi. Non si tratta quindi di una fiction, ma di un film molto commovente. In particolare è una pellicola americana del 2019 diretta da Roxann Dawson, al debutto come regista. Atto di fede (titolo originale Breakthrough) è basato sul libro The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection di Joyce Smith, uscito nel 2017. Intrappolato sott’acqua in un lago gelato per oltre quindici minuti, un ragazzino viene ricoverato in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte. Al pessimismo dei medici si contrappone l’incrollabile fede religiosa dei genitori. Appuntamento dunque per stasera in prima serata e prima visione su Rai 1.

Durata

Quanto dura (durata) il film Atto di fede? Il film inizia alle 21.25 e finisce alle 23.35. Dura quindi poco più di due ore, pubblicità inclusa. Vediamo insieme la trama.

Atto di fede: trama

Il film è basato su un’incredibile storia vera e racconta l’amore di una madre per suo figlio e la sua ferma fiducia in Dio di fronte alla grande disperazione. Atto di fede racconta la storia del quattordicenne John (Marcel Ruiz), che durante una mattina di inverno cade nel lago ghiacciato di St. Louis, nel Missouri, annegando. La rianimazione cardiopolmonare, praticata per quasi mezz’ora, non porta a nessun risultato e il ragazzo viene dichiarato morto. La sua famiglia è in preda alla disperazione, ma sua madre, Joyce Smith (Chrissy Metz), non è ancora pronta a perdere suo figlio e, seduta ai piedi del suo capezzale, inizia a pregare ad alta voce. Tutta la sua fede riuscirà a salvarlo e inspiegabilmente – nonché miracolosamente – il cuore di John riprenderà a battere. Ma dopo essere morto per un’ora è possibile che il giovane sia ancora vivo? E come Joyce potrà convincere la sua comunità che quanto avvenuto ha per lei una natura innegabilmente divina? Atto di fede – in onda questa sera, 13 novembre 2022 su Rai 1 – è una storia accattivante e una testimonianza che la fede e l’amore possono spostare le montagne – e che Dio fa miracoli.