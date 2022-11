Atto di fede: trama, cast, quante puntate, storia vera e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 13 novembre 2022, alle ore 21.25 su Rai 1 in prima visione va in onda il film Atto di fede, pellicola del 2019 diretta da Roxann Dawson, al debutto come regista. Il film (titolo originale Breakthrough) è basato sul libro The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection di Joyce Smith, uscito nel 2017. Atto di fede ha ricevuto la candidatura agli Oscar 2020 nella categoria miglior canzone per I’m Standing With You, scritta da Diane Warren. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film? Quante puntate sono previste per Atto di fede? Si tratta di una storia vera? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia del quattordicenne John (Marcel Ruiz), che durante una mattina di inverno cade nel lago ghiacciato di St. Louis, nel Missouri, annegando. La rianimazione cardiopolmonare, praticata per quasi mezz’ora, non porta a nessun risultato e il ragazzo viene dichiarato morto. La sua famiglia è in preda alla disperazione, ma sua madre, Joyce Smith (Chrissy Metz), non è ancora pronta a perdere suo figlio e, seduta ai piedi del suo capezzale, inizia a pregare ad alta voce. Tutta la sua fede riuscirà a salvarlo e inspiegabilmente – nonché miracolosamente – il cuore di John riprenderà a battere. Ma dopo essere morto per un’ora è possibile che il giovane sia ancora vivo?

Atto di fede: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Atto di fede? Tanti gli attori che prendono parte a questa commovente pellicola americana del 2019. Su tutti Chrissy Metz, Topher Grace, Josh Lucas, Mike Colter, Dennis Haysbert, Sam Trammell, Lisa Durupt, Rebecca Staab, Ali Skovbye, Victor Zinck Jr., Marcel Ruiz. La regia è di Roxann Dawson, al debutto come regista. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Chrissy Metz: Joyce Smith

Josh Lucas: Brian Smith

Topher Grace: reverendo Jason Noble

Mike Colter: Tommy Shine

Marcel Ruiz: John Smith

Sam Trammell: dott. Kent Sutterer

Dennis Haysbert: dott. Garrett

Maddy Martin: Abby Sutterer

Chuck Shamata: capo dei vigili del fuoco

Nancy Sorel: sig.ra Abbott

Lisa Durupt: Paula Noble

Rebecca Staab: Cindy Rieger

Atto di fede: quante puntate

Quante puntate sono previste per Atto di fede? Essendo un film, in tutto andrà in onda una sola puntata oggi, 13 novembre 2022. La durata sarà di circa due ore, a partire dalle 21.25, su Rai 1.

Trailer

Vediamo ora il trailer in italiano del film stasera in prima visione su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere Atto di fede in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 13 novembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.