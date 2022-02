Attenti al gorilla: trama, cast e streaming del film con Frank Matano

Attenti al gorilla: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Attenti al gorilla, film del 2019 diretto da Luca Miniero con Frank Matano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lorenzo è un avvocato che decide di fare causa allo zoo della sua città, ma dopo aver vinto si deve portare a casa un gorilla di nome Peppe. Lorenzo sta divorziando da Emma, con la quale è ormai ai ferri corti, ma tenta goffamente di salvare il rapporto con i tre figli, le gemelline Rosa e Sara, e il primogenito Ale, che a causa del suo mal pronunciare alcune lettere si è chiuso in una condizione di mutismo selettivo. La presenza del gorilla darà luogo a situazioni esilaranti, ma sarà anche l’occasione per Lorenzo di trascorrere più tempo con i figli e capire le loro fragilità.

Attenti al gorilla: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Attenti al gorilla, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Frank Matano: Lorenzo Caputo

Cristiana Capotondi: Emma

Pasquale Petrolo: Jimmy

Francesco Scianna: Alfonso

Diana Del Bufalo: Concita

Massimo De Lorenzo: Gus

Ernesto Mahieux: lo zingaro

Davide Mirti: Ale

Giada Ferrone: Rosa

Ambra Ferrone: Sara

Salvatore Misticone: lo chef

Streaming e tv

Dove vedere Attenti al gorilla in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 4 febbraio 2022 – alle ore 21,40 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone attraverso la connessione internet.