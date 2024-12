Attacco al Potere – Paris Has Fallen streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, 2 dicembre 2024, su Italia 1 in prima visione dalle 21.20 va in onda Paris Has Fallen, la nuova serie in prima visione girata tra Parigi e Londra, e ispirata all’adrenalinica saga cinematografica. In tutto otto episodi pieni di adrenalina e adatti al pubblico giovane. Ecco dove vedere Paris Has Fallen in diretta tv e streaming.

In tv

Appuntamento in prima serata su Italia 1 dal 2 dicembre 2024 alle ore 21.20. Scorte al seguito di politici di primo piano, servizi francesi e inglesi (i mitici DGSE e MI6), agenti segreti, complotti e misteri, clamorosi colpi di scena, sono gli ingredienti di un serial che attinge dal quotidiano, per trovare spunti a trame sorprendenti, ma quanto mai realistiche.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming su Mediaset Infinity, la app disponibile gratuitamente su pc, smartphone, tablet e smart tv.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming Paris Has Fallen, ma quante puntate sono previste? In tutto sono otto episodi. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Dopo i successi dei fil, arriva la serie di Paris Has Fallen. Ecco la programmazione completa.