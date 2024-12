Attacco al Potere – Paris Has Fallen: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Attacco al Potere – Paris Has Fallen? La serie in onda su Italia 1 va in onda in otto episodi in prima serata dal 2 dicembre 2024 alle ore 21.20. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. Dopo i successi dei fil, arriva la serie di Paris Has Fallen. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 2 dicembre 2024

Seconda puntata: 9 dicembre 2024

Terza puntata: 16 dicembre 2024

Quarta puntata: 23 dicembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Attacco al potere – Paris Has Fallen? Sono previsti due episodi a serata, a partire dalle 21.20 su Italia 1. La chiusura è prevista per le 23.30. La durata quindi è di due ore, pubblicità incluse. Si tratta della «più grande produzione televisiva del 2024», un titolo che ha «ambizioni, dimensioni e costi visti in poche serie», ha dichiarato Anne Chérel, VP global sales and distribution di Studiocanal, il colosso francese che possiede il terzo catalogo di film più grande del mondo. Una scelta vincente: La Chute de Paris registra il miglior esordio di sempre per una serie originale, su CANAL+.

Streaming e tv

Dove vedere Paris Has Fallen in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 alle ore 21.20 in prima visione dal 2 dicembre 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.