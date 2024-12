Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni della prima puntata

Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 2 dicembre 2024, su Italia 1 va in onda la prima puntata di Attacco al Potere – Paris Has Fallen. Dopo i grandi successi dei film, arriva la serie su Paris Has Fallen. In tutto otto episodi pieni di adrenalina e adatti al pubblico giovane. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Scorte al seguito di politici di primo piano, servizi francesi e inglesi (i mitici DGSE e MI6), agenti segreti, complotti e misteri, clamorosi colpi di scena, sono gli ingredienti di un serial che attinge dal quotidiano, per trovare spunti a trame sorprendenti, ma quanto mai realistiche. L’iniziale obiettivo di un attacco terroristico non è il presidente degli USA, ma il ministro della Difesa francese, durante un evento all’ambasciata britannica a Parigi. Il manipolo di sicari è guidato dall’ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce, mentre la task force chiamata a contrastarlo vede l’ufficiale Taleb collaborare con l’agente dell’MI6 Zara Taylor.

L’amalgama tra la coppia di agenti vede, sullo sfondo, una liaison di Vincent con Madame le Présidente de la République Juliette Levesque e una storia d’amore tra Zara e Théa. Il piano di Pearce va ben oltre l’assassinio di un solo politico: nel mirino ci sono tutti quelli che lo hanno abbandonato nelle mani dei talebani, in Afghanistan. Una catena di eventi, dove Taleb e Taylor presto si renderanno conto che possono fare affidamento solo l’uno sull’altra: c’è una talpa nel team.

Il cast

Vediamo ora gli attori e i personaggi di Paris Has Fallen:

Tewfik Jallab è Vincent Taleb, capo scorta di un importante politico, così come l’agente Banning interpretato da Gerard Butler (che, con la sua società G-Base, figura tra i produttori della serie), nei film. Sean Harris interpreta l’ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce che guida il manipolo di sicari. Ritu Arya è l’agente l’agente dell’MI6 Zara Taylor, chiamata a collaborare con l’ufficiale Taleb per contrastare Pearce. Emmanuelle Bercot veste i panni di Madame le Présidente de la République, Juliette Levesque.