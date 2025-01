Attacco al potere 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 7 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco al potere 2, film del 2016 diretto da Babak Najafi. La pellicola, con protagonisti Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart, è il sequel di Attacco al potere – Olympus Has Fallen del 2013. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gli Stati Uniti d’America si sono ripresi dal precedente attacco nord coreano e vivono un periodo di pace. Mike Banning sta affrontando un periodo molto particolare visto che sta per diventare padre. Nel frattempo il Primo Ministro britannico James Wilson muore in circostanze misteriose e il nuovo governo predispone il suo funerale alla Cattedrale di St. Paul, al quale parteciperanno tutti i leader del mondo occidentale, tra cui il presidente Asher. La capitale inglese si prepara all’evento, schierando in campo molti agenti di sicurezza. Dopo l’arrivo a Londra, il presidente, Banning e il suo staff si dirigono verso la cattedrale con gli altri leader del G8 per assistere alla celebrazione. Quello che doveva essere l’evento più protetto del mondo si trasforma però in una terribile carneficina: vari mercenari, infatti, travestiti da poliziotti, cominciano a far fuoco sui civili, mentre una granata viene lanciata contro la vettura del Primo ministro canadese Robert Bowman, uccidendolo. Un’altra bomba uccide il Presidente francese Jacques Manard, che si trova in una imbarcazione sul Tamigi, danneggiando il Palazzo di Westminster, mentre a Buckingham Palace terroristi travestiti da guardie falciano la Cancelliera tedesca con la sua scorta e un’esplosione uccide il Primo Ministro italiano che sta visitando l’abbazia di Westminster con sua moglie, danneggiando la stessa chiesa. Contemporaneamente due esplosioni fanno crollare il Chelsea Bridge, dove in quel momento si trova il primo ministro giapponese, che annega. Dopo un sanguinoso scontro con le forze governative, il presidente Asher, scortato da Banning, viene portato via a bordo di un veicolo blindato ma viene braccato dai terroristi che sono sulle sue tracce.

Attacco al potere 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Attacco al potere 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: Mike Banning

Aaron Eckhart: Benjamin Asher

Morgan Freeman: Allan Trumbull

Alon Abutbul: Aamir Barkawi

Angela Bassett: Lynne Jacobs

Waleed Zuaiter: Kamran

Robert Forster: generale Edward Clegg

Melissa Leo: Ruth McMillan

Radha Mitchell: Leah Banning

Charlotte Riley: agente Jacqueline “Jax” Marshall

Jackie Earle Haley: vice capo Mason

Sean O’Bryan: Ray Monroe

Mehdi Dehbi: sultano Mansoor

Patrick Kennedy: John Lancaster

Penny Downie: Rose Kenter

Deborah Grant: Doris

Bryan Larkin: Will Davis

Nigel Whitmey: Robert Bowman

Alex Giannini: Antonio Giusto

Elsa Mollien: Viviana Giusto

Streaming e tv

Dove vedere Attacco al potere 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 7 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.