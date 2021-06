Atlantic Crossing: il cast (attori) della miniserie in onda su Rai 3

Qual è il cast completo (attori e personaggi) della miniserie Atlantic Crossing in onda dal 18 giugno 2021 su Rai 3? Di genere dramma storico, la serie è ambientata in Norvegia e Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale e basata sulla vicenda storica della principessa ereditaria Marta di Svezia e di Franklin Roosevelt durante il periodo in cui Martha era una rifugiata di guerra. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Märtha: Sofia Helin

Olav: Tobias Santelmann

Franklin Delano Roosevelt: Kyle MacLachlan

Haakon VII di Norvegia: Søren Pilmark

Ragni Østgaard: Anneke von der Lippe

Eleanor Roosevelt: Harriet Sansom Harris

Harry Hopkins: Daniel Betts

Missy LeHand: Lucy Russell

Florence Harriman: Suzanne Bertish

Ragnhild: Leonora Eik

Astrid: Amathea Eik

Harald: Justýna Brozková

Giorgio VI: Michael Pitthan

Elisabetta: Abigail Rice

Nikolai: Lasse Kolsrud

Nordlie: Petr Meissel

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Atlantic Crossing, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La miniserie va in onda il venerdì (e sabato per l’ultima puntata) sera (ore 21,20) su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.