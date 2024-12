Assassinio sul Nilo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Assassinio sul Nilo (Death on the Nile), film del 2022, diretto ed interpretato da Kenneth Branagh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante la prima guerra mondiale il giovane Hercule Poirot, arruolato nell’esercito belga, elabora una strategia per riconquistare un ponte tenuto dai tedeschi senza subire perdite; tuttavia non riesce a salvare il suo capitano, inciampato su una trappola esplosiva che, nello scoppio, sfregia anche il suo viso. Hercule viene raggiunto nell’ospedale da campo dov’è ricoverato e curato dalla sua amata, la crocerossina Katherine, che lo incoraggia a farsi crescere i baffi per nascondere le cicatrici.

Vent’anni dopo Poirot si trova in un club dove si eisibisce la cantante blues Salome Otterbourne. Qui osserva Jacqueline “Jackie” de Bellefort presentare il fidanzato Simon Doyle a una sua amica d’infanzia, l’ereditiera Linnet Ridgeway, perché questa gli offra un lavoro. Linnet flirta con Simon: tra i due fidanzati scoppia una lite e si lasciano.

Sei settimane dopo Poirot è in vacanza in Egitto, dove incontra il suo amico Bouc e conosce sua madre Euphemia, una rinomata pittrice. Bouc presenta Poirot a Linnet e Simon, che intanto si sono sposati. Alla luna di miele si uniscono diversi ospiti: Louise Bourget, cameriera di Linnet; Salome con Rosalie, sua nipote e manager nonché vecchia compagna di classe di Linnet; Marie Van Schuyler, madrina di Linnet, con la sua infermiera, la signora Bowers; Andrew Katchadourian, cugino di Linnet e notaio di quest’ultima; il medico Linus Windlesham, fidanzato con Linnet prima che lei lo lasciasse per Simon. I due fidanzati chiedono protezione a Poirot perché Jackie li ha seguiti con l’intenzione di riconquistare Simon.

Assassinio sul Nilo: il cast

Abbiamo visto la trama di Assassinio sul Nilo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kenneth Branagh: Hercule Poirot

Tom Bateman: Bouc

Annette Bening: Euphemia Bouc

Russell Brand: dott. Windlesham

Ali Fazal: Andrew Katchadourian

Dawn French: sig.ra Bowers

Gal Gadot: Linnet Ridgeway-Doyle

Armie Hammer: Simon Doyle

Rose Leslie: Louise Bourget

Emma Mackey: Jacqueline de Bellefort

Sophie Okonedo: Salome Otterbourne

Jennifer Saunders: Marie Van Schuyler

Letitia Wright: Rosalie Otterbourne

Streaming e tv

Dove vedere Assassinio sul Nilo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 30 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.