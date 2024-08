Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato un ascolto medio di 1.653.000 spettatori pari al 16.2% mentre Reazione a Catena ha conquistato 2.325.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale 5, in replica, The Wall – Protagonisti ha registtsto 1.061.000 spettatori (10.9%) mentre The Wall è stato visto da 1.618.000 spettatori (14%). Su Rai 2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Sollevamento Pesi ottiene 2.335.000 spettatori (22.6%), il Ciclismo su pista 2.238.000 (20.8%), la Ginnastica Artistica 2.118.000 (19.1%), ancora il Ciclismo su pista 1.987.000 (16.7%), l’Atletica Leggera 2.486.000 (19.4%), il Taek Won do 2.774.000 (20.4%), ancora l’Atletica Leggera 2.901.000 (20.4%). Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Udinese-Avellino ottiene 233.000 spettatori (2%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.484.000 spettatori (11.6%). A seguire Blob conquista 485.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Terra Amara ottiene 397.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 104.000 spettatori pari allo 0.9%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 212.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 266.000 spettatori con il 2.1%.