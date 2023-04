ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 7 aprile 2023? Su Rai 1 è andato in onda il rito della Via Crucis dal Colosseo presieduta da Papa Francesco. Su Rai 2 N.C.I.S. Su Rai 3 Se Dio vuole. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Felicissima sera con Pio e Amedeo. Su Italia 1 I predoni. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 7 aprile 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 7 aprile 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il Rito della Via Crucis ha ottenuto 3.799.000 spettatori pari al 20.2% di share. A seguire In Viaggio è stato seguito da 1.449.000 spettatori pari al 9.9%. Su Canale 5 l’ultima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive ha registrato 2.884.000 spettatori con uno share del 21.3%. Su Rai 2 N.C.I.S. è stato visto da 800.000 spettatori (4.2%) e N.C.I.S. Hawai’i da 672.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 I predoni ha conquistato 892.000 spettatori (5.1%). Su Rai 3 Se Dio vuole è seguito da 858.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Quarto Grado ottiene un a.m. di 1.045.000 spettatori (7%). Su La7 Propaganda Live conquista 736.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 438.000 spettatori (2.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza interessa 599.000 spettatori (3.4%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 La Croce di Odessa ottiene un ascolto di 3.033.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia realizza 3.467.000 spettatori pari al 18.7%. Su Rai 2 Tg2 Post conquista 643.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 N.C.I.S. è visto da 1.244.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre totalizza 1.303.000 spettatori (7.3%), mentre Un Posto al Sole realizza 1.553.000 spettatori (8.3%). Su Rete 4 Stasera Italia è seguito da 746.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 663.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1.153.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 100% Italia conquista 391.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 579.000 spettatori (3.2%).