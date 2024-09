Su Rai1 la gara di calcio tra le nazionali maschili di Francia e Italia, valevole per la prima giornata del Gruppo 2 della UEFA Nations League 2024-2025, ha interessato 5.567.000 spettatori pari al 31.1% di share. Su Canale5 la serie tv turca Endless Love ha conquistato 2.063.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su La7 il programma di approfondimento giornalistico In Onda, con Luca Telese e Marianna Aprile, ha coinvolto 1.642.000 spettatori, pari al 9.4%. Su Rete4 il film Body Guard totalizza un a.m. di 695.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il film Tre uomini e una gamba incolla davanti al video 777.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 il film Spencer segna 520.000 spettatori e il 3.1%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono un netto di 524.000 spettatori pari al 2.9%. Su Tv8 l’ultimo film della serie I delitti del Barlume, Sopra la panca, ha interessato 460.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Nove il programma Bake Off Italia ha incuriosito 349.000 spettatori con uno share del 2.1%.