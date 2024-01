ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 5 gennaio 2024? Su Rai 1 è andato in onda La befana vien di notte 2. Su Rai 2 Il giro del mondo in 80 giorni. Su Rai 3 Gli occhi di Tammy Faye. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Il Volo – Tutti per uno. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire Mammo per sempre. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 5 gennaio 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 5 gennaio 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 La Befana vien di Notte 2 – Le Origini in prima tv ha ottenuto 2.234.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Il Volo – Tutti per Uno in replica è stato visto da 2.429.000 spettatori con uno share del 16.8% (After Show: 739.000 – 10.8%). Su Rai 2 il finale di stagione de Il Giro del Mondo in 80 Giorni ottiene 738.000 spettatori con il 4.2% (primo episodio a 760.000 e il 4.1%, secondo episodio a 717.000 e il 4.4%). Su Italia 1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre è stato visto da 1.230.000 spettatori (7.5%). Su Rai 3 la prima tv di Gli occhi di Tammy Faye conquista 568.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.244.000 spettatori (8.7%). Su La7 Il treno raggiunge 566.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 La Bella e la Bestia registra 598.000 spettatori (3.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 572.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 Live! – Corsa contro il tempo arriva a 437.000 spettatori (2.4%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi è visto da 5.223.000 spettatori con il 25.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia conquista 3.170.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai 2 TG2 Post registra 480.000 spettatori (2.4%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.270.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.330.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole segna 1.630.000 spettatori (8%). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 743.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 729.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.487.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 475.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Xmas Special in replica ha raccolto 693.000 spettatori (3.4%).