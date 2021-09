ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 3 settembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Al posto tuo. Su Rai 2 il film Quella famiglia è mia. Su Rai 3 La grande storia. Su Rete 4 Il terzo indizio. Su Canale 5 la fiction Il generale Dalla Chiesa. Su Italia 1 una puntata di Chicago P.D. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 3 settembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 3 settembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Al posto tuo ha ottenuto 2.400.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Il generale Dalla Chiesa ha registrato 1.558.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai 2 Quella famiglia è mia ha conquistato 947.000 spettatori (5.2%). Su Italia 1 Chicago P.D. è stato visto da 1.134.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai 3 La Grande Storia è stato seguito da 669.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Il terzo Indizio in replica ottiene un a.m. di 822.000 spettatori (5.7%). Su La7 Julie & Julia ha registrato 445.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 la replica di Gomorra 3 segna 392.000 spettatori (2.2%). Sul Nove l’esordio della nuova edizione di Bake Off – Dolci in Forno è stata vista da 357.000 spettatori (2%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ottiene un ascolto di 3.488.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint conquista una media di 2.608.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai 2 Tg2 Post registra 718.000 spettatori (3.6%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stato seguito da 958.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai 3 – dalle 20:05 alle 22:02 – la semifinale Italia-Olanda degli Europei di pallavolo femminile ha ottenuto 1.878.000 spettatori (9.8%). Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.098.000 persone all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.123.000 (5.7%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha ottenuto 956.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età registra 342.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco in replica ha ottenuto 333.000 spettatori (1.7%).