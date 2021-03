Ascolti tv venerdì 26 marzo: Canzone segreta, Ciao Darwin, Le Iene Show

Ascolti tv venerdì 26 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 marzo 2021? Su Rai 1 è andato in onda lo show Canzone segreta. Su Canale 5 Ciao Darwin – A grande richiesta. Su Rai 2 The Good Doctor 4. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Titolo V. Su Rete 4 Quarto Grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 marzo 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 26 marzo 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Canzone Segreta ha conquistato 3.977.000 spettatori pari al 17,4% di share. Su Canale 5, in replica, Ciao Darwin ha incollato davanti al video 2.719.000 spettatori con uno share del 14,4%. Su Rai 2 The Good Doctor ha interessato 1.455.000 spettatori (5,3%) e The Resident 1.104.000 spettatori (5%). Su Italia 1 Le Iene Show ha raccolto 1.439.000 spettatori pari al 7,9%. Su Rai 3 Titolo V è seguito da 488.000 spettatori con il 2,2%. Su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato un ascolto medio di 1.465.000 spettatori (7,5%). Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.119.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 T2 Trainspotting ha segnato 245.000 spettatori (1%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.312.000 spettatori pari al 19,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha raccolto una media di 4.611.000 spettatori con il 16,7%. Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 1.087.000 spettatori (3,9%). Su Italia 1 C.S.I. Miami ha conquistato 1.479.000 spettatori con il 5,4%. Su Rai 3 Via dei Matti n°0 è visto da 1.462.000 spettatori (5,5%) e Un Posto al Sole da 1.890.000 spettatori (6,8%). Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.271.000 persone (4,7%) nella prima parte e 1.206.000 (4,3%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.401.000 spettatori (8,7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità per l’Italia è visto da 5.065.000 spettatori con il 23,3%. Su Canale 5 Avanti un Altro! ha convinto 3.947.000 spettatori con il 18,7%. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 575.000 spettatori (2,9%) e N.C.I.S. 944.000 spettatori (3,8%). Su Italia 1 Amici è seguito da 752.000 spettatori (3,9%) e C.S.I. Miami è visto da 796.000 spettatori (3,3%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 26 marzo

Su Rai 1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 627.000 spettatori (13%), mentre Unomattina è visto da 1.013.000 spettatori (16.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 934.000 spettatori (16.7%). Su Canale 5 Tg5 Prima Pagina informa 609.000 spettatori con il 16.1% e Tg5 Mattina 1.263.000 spettatori con il 19.6%; Mattino Cinque ha raccolto 1.035.000 spettatori pari al 17% nella prima parte e 876.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 725.000 e il 12.8%). Su Rai 2 Radio2 Social Club è visto da 242.000 spettatori (4%), mentre Tg2 Italia convince 194.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Chicago P.D. – dalle 9:34 alle 12:20 – ottiene un ascolto di 257.000 spettatori (4%). Su Rai 3 Agorà convince 479.000 spettatori pari al 7.7%. A seguire Mi Manda Raitre segna 294.000 spettatori con il 5.3%.

