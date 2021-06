Su Rai 1 il film Separati ma non troppo ha appassionato 1.866.000 spettatori pari al 10,7 per cento. Su Canale 5 la nuova serie Masantonio Sezione scomparsi ha raccolto davanti al video 1.688.000 spettatori pari al 10,1 per cento di share. Su Rai 2 il film in prima visione Frammenti di memoria ha interessato 1.013.000 spettatori pari al 5,7 per cento di share. Su Italia 1 X-Men: L’inizio ha intrattenuto 953.000 spettatori (6 per cento). Su Rai 3 Atlantic crossing ha riunito davanti allo schermo 698.000 spettatori pari ad uno share del 4,3 per cento. Su Rete 4 il programma Quarto grado ha totalizzato 1.655.000 spettatori con il 12,1 per cento di share. Su La7 il colossal Gandhi ha registrato 484.000 spettatori con uno share del 3,5 per cento.