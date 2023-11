ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 24 novembre 2023? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di The Voice Kids. Su Rai 3 In guardia! Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Ciao Darwin 9. Su Italia 1 Battleship. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 24 novembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 24 novembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 24 novembre 2023, su Rai1 la seconda edizione di The Voice Kids, in onda dalle 21:36 alle 00:04, ha debuttato conquistando 3.944.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 il ritorno di Ciao Darwin, dalle 21:35 alle 00:41, ha incollato davanti al video 3.987.000 spettatori con uno share del 25%. Su Rai2 The Rookie è la scelta di 528.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Battleship è visto da 672.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 In guardia! segna 445.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.224.000 spettatori (7.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 889.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 269.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.313.000 spettatori con il 6.4%. Sul 20 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo arriva a 431.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rai4 Ip Man 4 è visto da 246.000 spettatori (1.2%). Su Iris Il pianista è seguito da 236.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium la replica di Lea – I Nostri Figli raduna 225.000 spettatori con l’1.1%. Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno segna 462.000 spettatori (2.4%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti incolla davanti al video 4.195.000 spettatori con il 21.6%, mentre Affari Tuoi è seguito da 4.806.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.824.000 spettatori pari al 18.5%. Su Rai2 Tg2 Post sigla 495.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.304.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.293.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole 1.686.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 714.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 736.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.670.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 475.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 609.000 spettatori (3%). Su RealTime Casa a Prima Vista raggiunge 521.000 spettatori e il 2.6%.