Ascolti tv venerdì 22 luglio: Grand Hotel – Intrighi e passioni, Quarto grado

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 22 luglio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la replica di Top Dieci. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 il concerto Il sangue e la parola. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni. Su Italia 1 Chicago Med. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 22 luglio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 luglio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 22 luglio 2022, su Rai1 la replica di Top Dieci ha conquistato 1.974.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 la prima puntata della terza stagione di Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.334.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 TG2 Post ha interessato 623.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di 814.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Sangue e la Parola – Non la Spada ma la Parola Illumini la Via ha raccolto davanti al video 498.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Quarto Grado: Le Storie – Estate totalizza un a.m. di 927.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 410.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su TV8 I Delitti del BarLume – Aria di Mare ha segnato il 2.8% con 363.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 456.000 spettatori (3.5%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè ottiene 2.610.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.226.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.018.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Viaggio in Italia ha convinto 720.000 spettatori pari al 5.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.197.000 spettatori pari all’8.4%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 825.000 individui all’ascolto (6%) nella prima parte e 917.000 (6.4) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 971.000 spettatori (6.8%). Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel intrattiene 313.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 231.000 spettatori con l’1.6%