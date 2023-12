Ascolti tv venerdì 22 dicembre: The Voice Kids, Ciao Darwin, Renegades

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 22 dicembre 2023? Su Rai 1 è andata in onda la finale di The Voice Kids. Su Rai 2 The Rookie. Su Rai 3 Sotto le stelle di Parigi. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Renegades. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 22 dicembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 22 dicembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 22 dicembre 2023, su Rai1 la finale di The Voice Kids 2, in onda dalle 21:41 alle 00:13, ha conquistato 3.618.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, dalle 21:40 alle 1:01, ha incollato davanti al video 2.940.000 spettatori con uno share del 21.7% (Highlights: .000 – %). Su Rai2 The Rookie raccoglie 581.000 spettatori con il 3.5% (primo episodio in prima tv a .000 e il %, secondo episodio in prima tv a .000 e il %, terzo episodio in replica a .000 e il %). Su Italia1 Renegades – Commando d’assalto raccoglie 539.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Sotto le stelle di Parigi in prima tv raccoglie 932.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori (7.2%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge 538.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 La mia vita è uno zoo ottiene 281.000 spettatori (1.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 578.000 spettatori con il 3.3%. Sul 20 Macchine mortali arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 John Wick 3 – Parabellum segna .000 spettatori pari al %. Su Iris Quei bravi ragazzi è scelto da .000 spettatori (%). Su RaiMovie Il gattopardo sigla .000 spettatori (%). Su La5 Il dono più grande fa compagnia a .000 spettatori (%).



Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti segna 4.002.000 spettatori con il 21.5%, mentre Affari Tuoi è la scelta di 4.540.000 spettatori con il 23.5%. Su Canale5, dopo una breve presentazione chiamata Striscia tra Poco (2.811.000 – 15%), Striscia la Notizia raccoglie 3.048.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2 TG2 Post sigla 641.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.239.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.485.000 spettatori (7.8%) e Un Posto al Sole segna 1.792.000 spettatori (9.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 737.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 702.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.541.000 spettatori (8%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 285.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 439.000 spettatori (2.4%).