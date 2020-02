Ascolti tv venerdì 21 febbraio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 21 febbraio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 è andata in onda La Corrida, show condotto da Carlo Conti. Su Canale 5 invece una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Su Rai 2 la fiction The Good Doctor.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 21 febbraio 2020?

Ascolti tv 21 febbraio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la prima puntata de La Corrida ha conquistato 4.188.000 spettatori pari al 19.7 per cento di share. Su Canale 5 il tredicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.100.000 spettatori con uno share del 18.5 per cento. Su Rai 2 The Good Doctor 3 ha interessato 1.791.000 spettatori (7.4 per cento).

Su Italia 1 Renegades – Commando d’assalto ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (4.8 per cento). Su Rai 3 La proprietà non è più un furto ha raccolto 362.000 spettatori con l’1.6 per cento. Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.482.000 spettatori con l’8.1 per cento. Su La7 Propaganda Live ha registrato 986.000 spettatori con uno share del 5.2 per cento.

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.220.000 spettatori con il 20.4 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.562.000 spettatori con uno share del 17.8 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post ha convinto 1.358.000 spettatori (5.3 per cento). Su Italia 1 CSI Miami 10 ha registrato 990.000 spettatori con il 3.9 per cento. Su Rai 3 Nuovi Eroi interessa 1.265.000 spettatori (5.2 per cento), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.628.000 spettatori (6.4 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.265.000 individui all’ascolto (5.1 per cento) nella prima parte e 1.286.000 spettatori (5 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.849.000 spettatori (7.3 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.526.000 spettatori (20.8 per cento), mentre L’Eredità ha raccolto 5.335.000 spettatori (26 per cento). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.921.000 spettatori pari al 17.9 per cento, mentre Avanti un Altro piace a 3.963.000 spettatori (19.7 per cento). Su Rai 2 Blue Bloods 3 ha convinto 796.000 spettatori (4.2 per cento), mentre NCIS 6 ha raccolto 1.103.000 spettatori (4.9 per cento).

