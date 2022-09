Ascolti tv venerdì 2 settembre: Al posto suo, Lacci, Fratelli Caputo

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 settembre 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Al posto suo. Su Rai 2 Califano Tutto in un tempo piccolo. Su Rai 3 il film Lacci. Su Rete 4 Il terzo indizio. Su Canale 5 Fratelli Caputo. Su Italia 1 Chicago Med. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 settembre 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv venerdì 2 settembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Purché finisca bene – Al posto suo ha ottenuto 2.080.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 la replica di Fratelli Caputo è stata vista da 1.481.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai 2 Califano. Tutto in un tempo piccolo registra 614.000 spettatori (4%) e Queen Lear 428.000 spettatori (3.6%). Su Italia 1 Chicago Med ha raccolto 1.081.000 spettatori (7%). Su Rai 3 Lacci è visto da 735.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Il Terzo Indizio registra un a.m. di 888.000 spettatori (6.4%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ottiene 503.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Tana libera tutti segna 366.000 spettatori (2.5%). Sul Nove la prima puntata di Bake Off – Dolci in Forno è visto da 211.000 spettatori con l’1.4%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ottiene un ascolto di 3.318.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.615.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 683.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 N.C.I.S. New Orleans totalizza 984.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai 3 La Gioia della Musica in replica è seguito da 728.000 spettatori (4.7%), Il Cavallo e la Torre da 1.268.000 spettatori (7.8%) e Un Posto al Sole da 1.472.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Controcorrente ha ottenuto 862.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 911.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha registrato 934.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Hotel interessa 465.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 219.000 spettatori (1.3%).