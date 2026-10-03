Ascolti tv venerdì 2 ottobre: Francia-Italia, Quarto grado, Propaganda Live

Ascolti tv venerdì 2 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Francia-Italia di Nations League. Su Rai 3 Exodus. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.