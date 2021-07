ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 luglio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita degli Europei Belgio-Italia. Su Canale 5 Adaline – L’eterna giovinezza. Su Rai 2 Fascino e morte a Hollywood. Su Italia 1 Una ragazza e il suo segreto. Su Rai 3 Beata ignoranza. Su Rete 4 Quarto Grado. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 luglio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 2 luglio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 2 luglio 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Belgio-Italia ha conquistato 15.483.000 spettatori pari al 65.2% di share (primo tempo a 15.024.000 e il 64%, secondo tempo a 15.901.000 e il 66.3%), mentre pre e post partita interessano 11.518.000 spettatori (54.2%). Su Canale5 Adaline – L’eterna giovinezza ha incollato davanti al video 769.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Rai2 Fascino e morte a Hollywood ha interessato 369.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Una ragazza e il suo sogno ha raccolto 514.000 spettatori pari al 2.3%. Su Rai3 Beata ignoranza è seguito da 250.000 spettatori con l’1.1%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 916.000 spettatori (5.2%). Su La7 Joséphine, Ange Gardien ha registrato 244.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 176.000 spettatori (0.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 123.000 spettatori con lo 0.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 1.266.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 316.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 C.S.I. conquista 509.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi è visto da 573.000 spettatori (2.9%) e Un Posto al Sole da 908.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 498.000 individui all’ascolto (2.5%) nella prima parte e 434.000 (1.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 448.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 178.000 spettatori pari allo 0.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 107.000 spettatori (0.5%).