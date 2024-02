ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 febbraio 2024? Su Rai 1 è andato in onda Techeteche Show su Lucio Battisti. Su Rai 3 Il ritratto del Duca. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 John Rambo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 febbraio 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 2 febbraio 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 – dalle 21:37 alle 23:58 – TechetecheShow – Lucio Battisti Numero Uno ha conquistato 2.940.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale5 – dalle 21:37 alle 00:49 – l’ottava puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha incollato davanti al video 3.278.000 spettatori con uno share del 22.7% (Highlights: 1.243.000 – 21.9%). Su Rai2 The Rookie raccoglie 711.000 spettatori con il 4% (primo episodio: 715.000 – 3.5%, secondo episodio: 694.000 – 3.8%, terzo episodio: 727.000 – 5%). Su Italia1 John Rambo raccoglie 1.033.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il ritratto del Duca in prima tv raccoglie 758.000 spettatori (4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.217.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 831.000 spettatori e il 5.6%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti viene seguito da 4.394.000 individui (22.2%) mentre Affari Tuoi è la scelta di 5.112.000 spettatori con il 24.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia convince 3.414.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai2 TG2 Post sigla 552.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.249.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.316.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole segna 1.643.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 669.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.545.000 spettatori (7.6%).