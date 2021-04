Ascolti tv venerdì 2 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda la Via Crucis presieduta da Papa Francesco. Su Canale 5 una puntata in replica di Ciao Darwin. Su Rai 2 il film Quel che veramente importa. Su Italia 1 una puntata de Le Iene. Su Rai 3 il documentario L’odissea. Su Rete 4 il film Il re dei re. Su La7 Propagande Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 2 aprile 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 2 aprile 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Rai1 – Rito della Via Crucis (dalle 20.51 alle 22.10): 4.973.000 spettatori (18,8% di share) / Papa Francesco Un Uomo di Parola (dalle 22.16 alle 23.44): 1.854.000 (8,7%) Canale 5 – Ciao Darwin: 2.889.000 spettatori (15,9% di share)

Italia 1 – Le Iene Show: 1.650.000 (9,3%)

Rai2 – Quello che Veramente Importa: 1.814.000 (7,4%) La7 – Propaganda Live: 1.031.000 (5,6%)

Rete 4 – Il Re dei Re: 1.006.000 (5,1%)

Nove – Fratelli di Crozza: 838.000 (3,3%)

Rai3 – L’Odissea: 496.000 (2,1%)

TV8 – Lo Hobbit: 310.000 (1,5%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.284.000 spettatori (16,4% di share)

Rai1 – Speciale Porta a Porta: 3.787.000 (15,4%)

La7 – Otto e Mezzo: 1.985.000 (7,7%)

Rai 3 – Via dei Matti n°0: 1.349.000 (5,6%) / Un Posto al Sole: 1.721.000 (6,7%)

Italia1 – CSI Miami: 1.262.000 (5%)

Rete 4 – Stasera Italia: 1.082.000 (4,4%)

Rai2 – Tg2 Post: 1.030.000 (3,9%)

TV8 – Guess my Age: 544.000 (2,1%)

Nove – Deal with It: 538.000 (2,1%)

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai1 L’Eredità: 3.923.000 spettatori (22%)

Canale 5 – Avanti un Altro: 3.227.000 (18,8%)

Rai2 – NCIS New Orleans: 457.000 (2,9%) / NCIS: 907.000 (4,3%)

Rete 4 – Tempesta D’Amore: 844.000 (4%)

Italia 1 – Amici di Maria De Filippi: 558.000 (3,6%) / CSI Miami: 649.000 (3,2%)

Rai3 – TGR: 2.828.000 (14,8%) / Blob: 301.000 (2,1%)

Tv8 – Cuochi d’Italia: 308.000 (1,5%)

Nove – Little Big Italy: 206.000 (1,1%)

La7 – Lie to Me: 122.000 (0,7%)

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 2 aprile

Rai1 – Uno Mattina Prima Pagina: 505.000 (12,6%) / Uno Mattina Informa: 915.000 (15,1%) / Storie Italiane: 822.000 (14,6%)

Canale 5 – Mattino Cinque Prima Parte: 1.008.000 (16,7%) / Mattino Cinque Seconda Parte: 900.000 (16%)

Rai2 – Radio 2 Social Club: 220.000 (3,7%)

Italia 1 – Chicago Fire: 186.000 (3,2%)

Rai3 – Agorà: 485.000 (8,1%) / Mi Manda RaiTre: 325.000 (5,7%)

Rete 4 – Rizzoli & Isles: 92.000 (1,6%)

La7 – Omnibus: 123.000 (3,4%) / Coffee Break: 146.000 (2,6%)

TV8 – Ogni Mattina: 26.000 (0,4%).

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Potrebbero interessarti Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI Quello che veramente importa: tutto quello che c’è da sapere sul film Via Crucis 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione con Papa Francesco