Nella fascia oraria access prime time su Canale 5, “Paperissima Sprint Estate” ha raccolto 2.187.000 telespettatori, con uno share del 15,72%. Su Rai 1 “Techetechetè” è arrivata a 2.133.000 spettatori, con il 15,21%. Su La7 “In onda” condotto da Luca Telese e Marianna Aprile ha fatto registrare un pubblico di 1.100.000 persone, per uno share del 7,82%. Su Italia 1 “NCIS” ha totalizzato 987.000 spettatori per uno share del 7,1%. Su Rai 3 “Blob” ha ottenuto un pubblico di 776.000 persone, pari al 5,85%, a seguire “Caro Marziano” ha radunato davanti allo schermo 1.027.000 di telespettatori (7,6%) mentre “Un posto al sole” ha registrato 1.366.000 telespettatori, con uno share del 9,69%. Su Rete 4, “4 di sera” ha raccolto 627.000 telespettatori, con uno share del 4,59% nella prima parte e 724.000 spettatori e il 5,14% nella seconda. Su Rai 2 “Tg2 Post” ha ottenuto un pubblico di 549.000 telespettatori persone, con il 3,94% di share. Su Nove “Cash or Trash” ha registrato un pubblico di 609.000 telespettatori, con uno share del 4,38%. Su Tv8 “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” ha ottenuto 361.000 telespettatori, pari al 2,62%.