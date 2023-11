ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 novembre 2023? Su Rai 1 è andata in onda la partita Italia-Macedonia del Nord. Su Rai 2 The Rookie. Su Rai 3 Nowhere special. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 A star is born. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 17 novembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 17 novembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 l’incontro di qualificazione a Euro2024 Italia-Macedonia del Nord ha registrato 7.004.000 spettatori pari al 33% di share (primo tempo a 7.200.000 e il 33%, secondo tempo a 6.818.000 e il 33%; pre e post gara nel complesso: 4.588.000 – 23.4%). Su Canale 5 A Star is Born è stato seguito da 1.227.000 spettatori con uno share del 7.7%. Su Rai 2 The Rookie ottiene 709.000 spettatori con il 4% (770.000 e il 3.6% nel primo episodio in prima tv, 726.000 spettatori e il 3.9% nel secondo episodio in prima tv e 623.000 spettatori e il 4.8% nel terzo episodio in replica). Su Italia 1 Le Iene (presentazione: 852.000 – 3.9%) conquista 982.000 spettatori (7.1%). Su Rai 3 Nowhere Special – Una Storia d’Amore in prima tv raccoglie 713.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.641.000 spettatori (11.2%). Su La7 Propaganda Live è visto da 794.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti registra 356.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.035.000 spettatori con il 5.1% (replica di terza serata: 115.000 – 2.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene 2.908.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai 2 TG2 Post registra 776.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 C.S.I. Miami è seguito da 1.000.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.304.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole segna 1.668.000 spettatori (7.6%). Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 837.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 866.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha registrato 1.132.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 414.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 636.000 spettatori (3%).