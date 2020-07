Ascolti tv venerdì 17 luglio: Il giovane Montalbano, Manifest, Maleficent

Ascolti tv venerdì 17 luglio 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 luglio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de Il giovane Montalbano (seconda stagione). Su Rai 2 il film Maleficent. Su Rai 3 la Grande storia. Su Canale 5 invece la fiction, Manifest. Su Italia 1 il film Un’estate ai caraibi. Su Rete 4 Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 17 luglio 2020?

Ascolti tv 17 luglio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Il Giovane Montalbano 2 che ha raddoppiato la presenza televisiva settimanale ha catturato – seppur in replica – ben 3.663.000 spettatori agli ascolti pari al 20.6% di share. Su Canale 5 invece la nuova puntata di Manifest 2 ha interessato 1.055.000 spettatori con uno share del 7.1%. Su Rai2 Maleficent ha interessato 1.107.000 spettatori agli ascolti (5.8%), mentre su Italia 1 Un’estate ai Caraibi ha coinvolto 1.178.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 La Grande Storia ha incollato 1.077.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Stasera Italia News – Speciale totalizza un a.m. di 843.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’oro di Mackenna ha registrato 331.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 450.000 spettatori (2.4%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè conquista 3.496.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 2.695.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 861.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 CSI 8 ha registrato 1.015.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole interessa 1.189.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 940.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.169.000 spettatori (5.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 964.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti è vista da 368.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 272.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.199.000 spettatori pari al 20.1%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.586.000 spettatori con il 25.3%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo ha intrattenuto 1.214.000 spettatori (11.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.000.000 spettatori con il 14.7%.

