ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 febbraio 2023? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Buon compleanno Massimo. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Buongiorno mamma 2. Su Italia 1 John Wick. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 17 febbraio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 17 febbraio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.764.000 spettatori con il 22.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.879.000 spettatori pari al 18.5%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 772.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.304.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.549.000 spettatori (7.5%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.729.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.002.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 908.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.310.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 476.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo in replica ha raccolto 591.000 spettatori (2.8%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.480.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità è visto da 4.679.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.319.000 spettatori (17.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.619.000 spettatori (21.5%). Su Rai2 Hawaii Five-0 sigla 521.000 spettatori con il 3.2% e The Rookie 676.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 C.S.I. è visto da 639.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.519.000 spettatori pari al 13.8%, mentre Blob segna 1.021.000 spettatori pari al 5.2% e Caro Marziano 1.164.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 785.000 spettatori (3.9%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha totalizzato 170.000 spettatori (1.2%) e Lingo – Parole in Gioco 258.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Home Restaurant ha conquistato 256.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 469.000 spettatori (2.6%).