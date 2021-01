Ascolti tv venerdì 15 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 15 gennaio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de La musica che gira intorno, lo show di Fiorella Mannoia. Su Canale 5 il film Amici come prima. Su Rai 2 The Good Doctor 4. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Su Rai 3 Titolo V. Su Rete 4 Quarto Grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 15 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 15 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 La Musica che gira ha fatto registrare 3.998.000 spettatori, con il 17% di share. Su Canale 5 Amici come Prima ha conquistato 3.119.000 spettatori (12.8% di share). Su Rai2 The Good Doctor è stato visto da 1.446.000 di spettatori (5.4% di share) The Resident da 857.000 persone (4.7%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha avuto 1.096.000 di spettatori (5.3%). Su Rai3 Titolo Quinto è stato visto da 794.000 spettatori ( 3.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza ha avuto 1.351.000 spettatori (6.9%). Su La7 Propaganda Live è stato visto da 1.125.000 di spettatori (5.9%). Su TV8 4 Ristoranti ha segnato l’1.6% con 374.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 526.000 spettatori (2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è stato visto da 4.948.000 di spettatori, pari al 18.1% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha avuto una media di 4.122.000 spettatori (15%). Su Rai2 Tg2 Post ha registrato il 4.7% di share con 1.289.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami è stato visto da 1.092.000 spettatori (4%). Su Rai3 Che Succ3de? ha ottenuto 1.594.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole 1.715.000 (6.2%). Su Rete4 Stasera Italia è stato visto da 1.558.000 persone (5.8%) nella prima parte e 1.401.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha avuto 2.314.000 di spettatori (8.5%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha avuto un ascolto medio di 3.899.000 spettatori (20.8% di share) mentre L’Eredità ha registrato 5.352.000 di spettatori (24.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è stato visto da 2.513.000 spettatori (13.9%) e Caduta Libera da 3.809.000 spettatori (17.6%). Su Rai2 NCIS ha registrato 728.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 1.197.000 (4.9%) nel secondo. Su Italia1 Amici di Maria De Filippi è stato visto dal648.000 spettatori (3.2%) e CSI Miami da 493.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 il TGR informa ha raccolto 3.631.000 spettatori(15.6%) e Blob 1.276.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Tempesta D’Amore ha ottenuto il 3.9% con 938.000 spettatori. Su La7 The Good Wife è stato visto da 279.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 321.000 (1.5%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha registrato a 323.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è stato visto da 386.000 spettatori (1.7%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 15 gennaio

