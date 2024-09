Su Rai 1 la prima puntata di Tim Music Awards , in onda dalle 21:37 alle 00:49, è stata vista da 2.250.000 spettatori pari al 17.2% di share (2.555.000 e il 17.3% fino alle 00:09, 1.004.000 e il 17% fino dalle 00:12 alle 00:49). Su Canale 5 Endless Love , dalle 21:42 alle 23:52, conquista 2.214.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai 2 la Coppa Davis , dalle 20:36 alle 22:34, ottiene 928.000 spettatori pari al 5%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 242.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 La maledizione della prima luna incolla davanti al video 1.070.000 spettatori (7%). Su Rai 3 Maria e l’amore segna 555.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete 4 il ritorno di Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.232.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live riparte da 828.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ottiene 387.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Enrico Brignano Show raduna 671.000 spettatori (4.1%).

Su Rai 1 Cinque Minuti ottiene 3.693.000 spettatori (20.5%), mentre Affari Tuoi conquista 4.053.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.651.000 spettatori pari al 14%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.401.000 spettatori (7.5%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.212.000 spettatori (6.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.399.000 spettatori (7.3%). Su Rete 4 4 di Sera ha totalizzato 739.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 903.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.719.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 100% Italia gioca con 323.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 815.000 spettatori con il 4.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista ottiene 749.000 spettatori (4%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato un ascolto medio di 2.114.000 spettatori pari al 18.6%, mentre Reazione a Catena ha conquistato 3.231.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha registrato 1.587.000 spettatori (15.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.473.000 spettatori (18.1%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 341.000 spettatori (2.8%), mentre CSI: Crime Scene conquista 552.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.305.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 921.000 spettatori (5.4%) e Caro Marziano sigla 906.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 495.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raduna 180.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 321.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 419.000 spettatori con il 2.7%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

