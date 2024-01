Ascolti tv venerdì 12 gennaio: Colpo di luna, Ciao Darwin 9, Hotel Europa

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 12 gennaio 2024? Su Rai 1 è andato in onda il programma di Virginia Raffaele Colpo di luna. Su Rai 3 Hotel Europa. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Ciao Darwin 9. Su Italia 1 Rambo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 12 gennaio 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 12 gennaio 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 – dalle 21:42 alle 00:09 – il debutto di Colpo di Luna ha ottenuto 3.320.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 – dalle 21:35 alle 00:57 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 è stato seguito da 3.478.000 spettatori con uno share del 23.6% (Highlights: 1.250.000 – 23%). Su Rai 2 The Rookie ottiene 697.000 spettatori con il 3.9% (primo episodio in prima tv a 800.000 e il 3.8%, secondo episodio in prima tv a 836.000 e il 4.5%, terzo episodio in replica a 463.000 e il 3.2%). Su Italia 1 Rambo è visto da 1.218.000 spettatori (6.2%). Su Rai 3 la prima tv di Hotel Europa conquista 527.000 spettatori (3%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.121.000 spettatori (7.5%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 823.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 la nona stagione di Cucine da Incubo in prima tv free ottiene 274.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 505.000 spettatori con il 2.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cinque Minuti è visto da 4.345.000 individui (21.3%) mentre Affari Tuoi registra 5.331.000 spettatori con il 25.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene 3.724.000 spettatori pari al 17.5%. Su Rai 2 TG2 Post conquista 694.000 spettatori (3.2%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 1.232.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.476.000 spettatori (7.1%) e Un Posto al Sole ottiene 1.795.000 spettatori (8.4%). Su Rete 4 Prima di Domani ha radunato 638.000 spettatori con il 3%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.621.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 439.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 639.000 spettatori (3%). Su Real Time Casa a Prima Vista è la scelta di .000 individui medi (% di share).