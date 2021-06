Ascolti tv venerdì 11 giugno: Turchia-Italia, Una folle passione

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 giugno 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita degli Europei di calcio 2021 Turchia-Italia. Su Canale 5 il film Una folle passione. Su Rai 2 Stai lontano da mia figlia. Su Italia 1 Mamma ho preso il morbillo. Su Rai 3 Sissi – Il destino di un’imperatrice. Su Rete 4 Quarto Grado. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 11 giugno 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 11 giugno 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 11 giugno 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Turchia-Italia è stata seguita da 12.749.000 spettatori pari al 50.7% di share (primo tempo: 12.709.000 – 50.6%, secondo tempo: 12.787.000 – 50.9%). Su Canale5 Una folla passione ha incollato davanti al video 1.166.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Rai2 Stai lontana da mia figlia ha interessato 753.000 spettatori (3%). Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo ha raccolto 702.000 spettatori pari al 3%. Su Rai3 Sissi – Destino di un’imperatrice è seguito da 891.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.572.000 spettatori (8.7%). Su La7 Propaganda Live – Best Of ha registrato 286.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 241.000 spettatori (1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 360.000 spettatori con l’1.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale5 Striscia la Notizia è stato vista da 2.077.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 565.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 C.S.I. conquista 690.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 Un Posto al Sole è visto da 1.285.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 900.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 936.000 (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.096.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 186.000 spettatori pari allo 0.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 303.000 spettatori con l’1.3%.