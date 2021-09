ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 10 settembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda il Seat Music Awards. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 il film 5 è il numero perfetto. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 A star is born. Su Italia 1 Shark – Il primo squalo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 10 settembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 10 settembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 10 settembre 2021, su Rai1 i Seat Music Awards, in onda dalle 21.16 alle 24.36, hanno conquistato 3.062.000 spettatori pari al 19.3% di share; la presentazione, in onda dalle 20.44 alle 21.11, ha siglato il 15.5% con 3.149.000 spettatori (qui i dati della prima puntata). Su Canale 5 A Star is Born ha raccolto davanti al video 1.578.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.252.000 spettatori pari al 6.1% di share mentre Delitti in Paradiso 718.000 (5%). Su Italia 1 Shark – Il Primo Squalo ha catturato l’attenzione di 1.185.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 5 è il numero perfetto ha raccolto davanti al video 607.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.194.000 spettatori con l’8.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 541.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato il 2.2% con 412.000 spettatori mentre sul Nove Sento la Terra Girare ha catturato l’attenzione di 471.000 spettatori (2.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.033.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.4% con 1.112.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.084.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema ha convinto 959.000 spettatori pari al 5% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.446.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.138.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.347.000 (6.5%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 1.077.000 spettatori (5.2%). Su TV8 Piatto Ricco intrattiene 247.000 spettatori con l’1.6% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 519.000 spettatori con il 2.6%.