Il Festival di Sanremo 2023, in onda dalle 21:25 alle 1:59, ha conquistato 11.121.000 spettatori pari al 66.5% di share, preceduto dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:42 alle 21:19, con 12.334.000 spettatori e il 51.1%. Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21:25 alle 23:41, è vista da 15.046.000 spettatori con il 65.2%, mentre la seconda parte, dalle 23:4 alle 1:59, è seguita da 7.041.000 spettatori con il 69.7%.

Su Canale5 La casa di famiglia è stato seguito da 829.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Rai2 Widows – Eredità criminale è l’opzione di 282.000 spettatori (1.2%). Su Italia1 Le Iene Show ha ottenuto 732.000 spettatori e il 4% (presentazione a 698.000 e il 2.8%). Su Rai3 Io ricordo – La terra dei miei padri è seguito da 387.000 spettatori con l’1.6%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 737.000 spettatori (3.7%). Su La7 Atlantide Files raggiunge 295.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Cucine da Incubo segna 159.000 spettatori (0.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 232.000 spettatori (1.1%).

Su Rai1 Primafestival realizza un ascolto di 8.522.000 spettatori con il 38.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene 2.366.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rai 2 Tg2 Post conquista 401.000 spettatori (1.6%). Su Italia 1 N.C.I.S. registra 1.010.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.253.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole ottiene 1.334.000 spettatori (5.4%). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 642.000 individui all’ascolto (2.8%) nella prima parte e 584.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha registrato 890.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 279.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo in replica ha raccolto 258.000 spettatori (1.1%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.951.000 spettatori pari al 26.31%, mentre L’Eredità è stato seguito da 5.028.000 spettatori pari al 27.82%. Su Rai 2 Muschio Selvaggio da Sanremo raccoglie 410.000 spettatori con il 2.82%, mentre Hawaii Five-0 registra 486.000 spettatori con il 2.84% e The Rookie 624.000 spettatori con il 3.11%. Su Rai3 Tg Regione informa 2.577.000 spettatori pari al 13.72%, mentre Blob segna 1.017.000 spettatori pari al 4.98% e Caro Marziano 1.121.000 spettatori pari al 5.18%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

