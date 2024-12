Su Canale5 la replica di “Tutti per Uno – Capolavoro con Il Volo”, il concerto del trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha ottenuto 2.933.000 spettatori con uno share del 22.9%. Su Rai1 la prima stagionale del Teatro alla Scala di Milano con la messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi, “La Forza del Destino”, in onda dalle 18 alle 22:19, ha registrato 1.603.000 spettatori pari al 10.2% di share, mentre il film del 2021 “Cyrano”, in onda dalle 22:24 alle 00:24, ha siglato 402.000 spettatori pari al 3.3%. Su La7, il programma “In Altre Parole” condotto da Massimo Gramellini ha conquistato 1.030.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia, il film “Sonic” ha siglato 824.000 spettatori, pari al 5.2% di share. Su Rai2, la serie tv “S.W.A.T.” ha riunito davanti al televisore di 826.000 spettatori pari al 5%. Su Rai3, il programma di divulgazione scientifica “Sapiens – Un Solo Pianeta” condotto dal geologo e primo ricercatore del CNR, Mario Tozzi, ha informato 784.000 spettatori, raccogliendo il 5% di share. Su Rete4, il film “Commando” ha raggiunto 738.000 spettatori (4.7%). Sul Nove, l’approfondimento giornalistico “Accordi & Disaccordi”, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi ha informato 501.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8, lo show “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese ha totalizzato 405.000 spettatori pari al 2.4%, mentre il programma “4 Hotel” di Bruno Barbieri ha ottenuto 347.000 spettatori (2.9%).