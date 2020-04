ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4 aprile 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andato in onda il meglio di Viva RaiPlay con Rosario Fiorello. Su Canale 5 invece la replica di Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Rai 2 e Rete 4 invece approfondimenti sull’emergenza Coronavirus con Petrolio e Stasera Italia weekend. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 4 aprile 2020?

Ascolti tv 4 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Il Meglio di Viva Rai Play! conquista 3.795.000 spettatori, pari al 13.8 per cento di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre desolate ha dominato gli ascolti della serata, tenendo incollati allo schermo 4.881.000 spettatori, pari al 19.3 per cento di share. Su Rai2 Petrolio Antivirusè stato seguito da 1.260.000 spettatori (4.6 per cento). Su Italia 1 Nut Job 2 – Tutto molto Divertente ha conquistato 1.601.000 spettatori (5.4 per cento). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha ottenuto il gradimento di 1.537.000 spettatori pari ad uno share del 5.1 per cento. Su Rete4 Speciale stasera Italia weekend registra una media di 959.000 spettatori con il 3.3 per cento di share. Su La7 Un Marito per Cinzia, film d’epoca con Cary Grant e Sophia Loren, ha registrato 1.018.000 spettatori con uno share del 3.6 per cento. Su Tv8 Agente 007 – Vivi e Lascia Morireha raccolto 563mila spettatori con il 2.1 per cento. Su NoveDragonfly – Il segno della Libellulaha raccolto 648.000 spettatori e il 2.3% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti registra il 18.8 per cento con 5.706.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia conquista una media di 5.345.000 spettatori con uno share del 17.6 per cento. Presentazione di Sapines su Rai 3 piace a 1.256.000 spettatori (4.2 per cento). Su Italia 1 CSI sigla il 4.4 per cento con 1.317.000 spettatori. Stasera Italia Weekenddi Rete 4 ha raccolto 1.431.000 telespettatori con il 4.8 per cento nella prima parte e 1.370.000 (4.5 per cento) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo condotto da Lilly Gruber e con ospiti la conduttrice radiotelevisiva Geppy Cucciari e il giornalista Riccardo Luna ha interessato 1.845.000 spettatori (6.1 per cento). Su Tv8 4 Ristoranti segna 798.000 spettatori e il 2.7 per cento. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozzar accoglie 316.000 spettatori e l’1.1 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha conquistato 3.262.000 spettatori (15.3 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.521.000 spettatori (18.3 per cento). Avanti il Primo!, su Canale 5, segna 2.718.000 spettatori con il 13.2 per cento di share e Avanti un Altro! ne registra invece 4.443.000 con il 18.5 per cento di share, aggiudicandosi la seconda fascia del preserale. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 849.000 spettatori (3.7 per cento) e NCIS Los Angeles 1.143.000 (4.2 per cento). Su Italia1 Ieneyeh ha totalizzato 790.000 spettatori (3.5 per cento) e CSI 728.000 (2.8 per cento). Su Rai3 Blob piace a 1.206.000 spettatori con il 4.2 per cento. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 conquista il 2.1 per cento con 561.000 spettatori. Su La7 il medical drama di Shonda Rhimes Grey’s Anatomy ha appassionato 163mila spettatori (share dello 0.7 per cento).

