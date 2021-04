Ascolti tv sabato 3 aprile: Una serata tra amici, Amici, Città segrete

Ascolti tv sabato 3 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 3 aprile 2021? Su Rai 1 è andato in onda il One Man show di Christian De Sica Una serata tra amici. Su Canale 5 una puntata di Amici di Maria De Filippi. Su Rai 2 la serie FBI. Su Italia 1 il film Bigfoot Junior. Su Rai 3 il documentario Città segrete con Corrado Augias. Su Rete 4 il film Ben Hur. Su La7 Eden. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 3 aprile 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 3 aprile 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera La sfida degli ascolti della prima serata di sabato 3 aprile è stata stravinta da Canale 5, con Amici di Maria De Filippi, che calamita l’attenzione di oltre 5 milioni e mezzo di spettatori, pari al 27,4% di share. Delude, invece, la serata dedicata a Christian De Sica su Rai1, che registra appena il 9,6% di share con una media di 2,2 milioni di spettatori. Di seguito tutti i dati nel dettaglio. Canale 5 – Amici: 5.754.000 spettatori (27,4% di share)

Rai1 – Christian De Sica, Una Serata tra Amici: 2.218.000 (9,6%)

Rai3 – Città Segrete: 1.804.000 (7,7%)

Rete 4 – Ben Hur: 954.000 (5,1%) Italia 1 – Bigfoot Junior: 1.299.000 (5,1%)

Rai2 – FBI: 1.102.000 (4,3%) / Blue Bloods: 1.198.000 (4,6%)

La7 – Eden: 447.000 (2%)

Tv8 – The Impossible: 364.000(1,4%)

Nove – Revenant: 414.000 (1,8%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai1 – Soliti Ignoti: 4.415.000 spettatori (1,74% di share)

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.099.000 (16.2%)

Rai3 – Le Parole della Settimana: 1.564.000(6,1%)

Italia 1 – CSI Miami: 1.274.000 (5,2%)

La7 – Otto e Mezzo: 1.308.000 (5,2%)

Rete 4 – Stasera Italia: 1.145.000(4,7%)

Tv8 – Quattro Ristoranti: 448.000 (1,9%)

Nove – Fratelli di Crozza: 235.000 (1%)

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai1 – L’Eredità: 3.843.000 spettatori (19,2% di share)

Canale 5 – Avanti un Altro: 3.061.000 (15,7%)

Rai3 – TG Regione: 2.448.000 (11,7%) / Blob: 958.000 (4,2%)

Rai2 – Novantesimo Minuto: 591.000 (3,6%)

Italia 1 – CSI Miami: 783.000 (3,6%)

Rete 4 – Tempesta d’Amore: 695.000 (3,2%)

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 3 aprile

Rai1 – Il Caffè di Raiuno: 165.000 (8,7%) / Uno Mattina in Famiglia Prima Parte: 1.616.000 (23,7%) / Uno Mattina in Famiglia Seconda Parte: 1.490.000 (21,8%) / Uno Mattina in Famiglia Terza Parte: 1.257.000 (19,3%) / Buongiorno Benessere: 1.049.000 (16%) / Passaggio a Nord Ovest: 996.000(13,2%)

Canale 5 – Tg5: 3.539.000 (20,4%) / Erode: 506.000 (7,7%)

Rai2 – I Durrel: 142.000 (2,2%)

Italia 1 – Legacies: 136.000 spettatori (2% di share) nel primo episodio, 139.000 (2,1%) nel secondo e 185.000 (2,4%) nel terzo

Rai3 – Elisir: 326.000 (5%) / Mi Manda Rai Tr: 282.000 (4,2%) / Timeline: 263.000 (4,1%)

Rete 4 – Finché c’è Guerra c’è Speranza: 90.000 (1,6%) / Il Giudice Mastrangelo: 169.000 (2,5%)

La7 – Omnibus: 139.000 (4,3%) / Coffee Break: 166.000 (2,5%)

