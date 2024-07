Ad aggiudicarsi la prima serata è Rai 2 con le Olimpiadi di Parigi 2024 che conquistano 2.449.000 spettatori, pari al 19,1% di share.

Su Canale 5 Lo Show dei Record totalizza l’11,9% con 1.160.000 spettatori, mentre su Rai 1 Boomerissima fa l’8,77% con 937.000 spettatori.

Su Italia 1 il film Indiana Jones e l’ultima crociata raccoglie davanti al video 733.000 spettatori, pari al 6,4% di share. Su Rai 3 Carla registra il 4,3% di share con 540.000 spettatori. Su Rete 4 Io & Marilyn ottiene il 4,2% con 505.000 spettatori.

Su La7 Eden-Un Pianeta da Salvare mette a segno il 2,7% con 293.000 spettatori. Su Tv8 Quattro Ristoranti sigla il 2,4% con 314.000 spettatori. Sul Nove Crimini Italiani arriva al 2,7% con 344.000 spettatori.

Su Rai 1 Techetechetè totalizza il 14,8% di share con 1.974.000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie davanti al video 1.851.000 spettatori pari a uno share del 13,9%.

Su Italia 1 la serie N.C.I.S. ottiene il 6,4% con 841.000 spettatori. Su Rai3 Le Ragazze fa il 4,2% con 546.000 spettatori.

Su La7 il talk show politico In Onda mette a segno il 5,4% con 722.000. Su Rete 4 il concorrente Stasera Italia registra il 4,1% con 547.000 spettatori.

Su Tv8 Quattro Ristoranti totalizza 256.000 spettatori pari al 2% di share. Sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo segna 1,1% con 151.000 spettatori.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 il quiz Reazione a Catena ottiene uno share del 20,5% con 2.194.000 spettatori. Su Rai 2 le Olimpiadi di Parigi 2024 totalizzano una media di 1.624.000 spettatori con il 17,8%. Su Canale5 la replica di The Wall fa il 12,2% con 1.267.000 spettatori.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene il 3,7% con 359.000 spettatori e FBI: Most Wanted il 3,2% con 371.000. Su Rai 3 i TGR informano 1.425.000 spettatori pari a uno share del 12,9%, mentre Blob è seguito da 517.000 spettatori (4,1%).

Su Rete 4 la soap opera Terra Amara registra il 3,8% di share con 463.000 spettatori. Su Tv8 le prove del Gp di Belgio di Formula 1 raccolgono davanti al video 464.000 spettatori con il 4,8%. Sul Nove Little Big Italy fa il 2,6% con 284.000 spettatori.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

