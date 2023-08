Su Rai 1 la replica di Benedetta Primavera ha ottenuto 1.040.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record Remix è stato seguito da 1.115.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai 2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest ha interessato 2.366.000 spettatori pari al 17.2% di share. Gli Europei di Pallavolo Femminile Italia-Spagna hanno conquistato 2.019.000 spettatori con il 16.1%. Su Italia 1 Windstorm – Contro Ogni Regola ha registrato 803.000 spettatori con 6.4% di share. Su Rai 3 Agente 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa neraè visto da 345.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete 4 Da Grande è la scelta di 386.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 400.000 spettatori con il 3.6%. Su Tv8 l’appuntamento con le Qualifiche di Formula 1 in differitaè stato seguito da 384.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli conquista 299.000 spettatori (2.5%)

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 1.846.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha conquistato 1.942.000 spettatori con il 14.2%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 792.000 spettatori (5.9%). Su Rete 4 Controcorrente è visto da 523.000 spettatori con il 3.9%, nella prima parte, e 701.000 spettatori con il 5.1%, nella seconda parte. Su Rai 3 Illuminate ha interessato 329.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su La7 In Onda ha ottenuto 648.000 spettatori con il 4.7%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha convinto 161.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato un ascolto medio di 1.905.000 spettatori (19.7%) mentre Reazione a Catena ha conquistato 2.564.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 la replica di The Wall – I Protagonisti segna 1.096.000 spettatori (11.9%) mentre The Wall conquista 1.514.000 spettatori (13.9%). Su Rai 2 l’appuntamento con i Mondiali di Atletica Leggera ha interessato 1.098.000 spettatori (9.6%). Su Italia 1 CSI Miami è la scelta di 426.000 spettatori (3.6%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 503.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 l’informazione della TGR ha raccolto 1.313.000 spettatori con l’11.4%. Blob segna 344.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Marple – Sento i Pollici che Prudono è seguito da 115.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 Italia-Giappone di Rugby ha interessato 153.000 spettatori pari all’1.4% di share.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

