Su Rai1 la terza puntata di Ora o Mai Più vinta da Pierdavide Carone, in onda dalle 21:32 alle 1:18, ha conquistato 2.290.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 il terzo appuntamento con C’è Posta per Te, dalle 21:29 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.461.000 spettatori con uno share del 29.7% (Buonanotte a 1.672.000 e il 22.3%). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 845.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Kung Fu Panda 3 ha radunato 742.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Anna Frank e il diario segreto raggiunge 385.000 spettatori e il 2.2%. Su Rete4 Schindler’s List – La lista di Schindlers totalizza un a.m. di 839.000 spettatori (5.5%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.048.000 spettatori con il 5.9%.