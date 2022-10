Ascolti tv sabato 22 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 22 ottobre 2022? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 2 Blue Bloods Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Dunkirk. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 Smallfoot. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 22 ottobre 2022? Di seguito tutti i dati che veranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 22 ottobre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:20 alle 1:03, ha registrato 3.723.000 spettatori pari al 25.6% di share (Tutti in Pista, dalle 20:46 alle 21:15, a 4.057.000 e il 21.9%). Su Canale 5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:25 alle 1, ha ottenuto 3.881.000 spettatori con uno share del 26.8%. Su Rai 2 Blue Bloods è stato visto da 742.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 Smallfoot – Il mio amico delle nevi ha interessato 498.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rai 3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo Pianeta ottiene 742.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Controcorrente Speciale totalizza un a.m. di 469.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 680.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta conquista 195.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 344.000 spettatori (1.8%) e 4 Hotel 215.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Matteo Messina Denaro – Il superlatitante è seguito da 188.000 spettatori (1%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia conquista 3.356.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai 2 Tg2 Post registra 727.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 N.C.I.S. New Orleans è seguito da 980.000 spettatori (5.3%). Su Rai 3 Le Parole conquista 1.439.000 spettatori pari al 7.7% (presentazione a 1.119.000 e il 6.3%). Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 803.000 telespettatori (4.5%) nella prima parte e 817.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 862.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 il Gran Premio d’Argentina di Superbike è visto da 238.000 spettatori pari all’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 432.000 spettatori (2.4%).