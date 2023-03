ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 18 marzo 2023? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Il cantante mascherato. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Potere assoluto. Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici. Su Italia 1 Animali fantastici e dove trovarli. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 18 marzo 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 18 marzo 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, sabato 18 marzo 2023, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:10 alle 1:09, ha debuttato conquistando 2.281.000 spettatori pari al 17.9% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:32 alle 22:06, a 3.178.000 e il 17.7%). Su Canale5 la prima puntata del Serale di Amici, dalle 21:27 alle 00:51, ha raccolto 4.007.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 828.000 spettatori (4.6%) e F.B.I. International 696.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Animali fantastici e dove trovarli ha intrattenuto 727.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 878.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Potere assoluto totalizza un a.m. di 561.000 spettatori (3.5%). Su La7 Thelma & Louise ha registrato 258.000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 segnano 591.000 spettatori (3.3%). Sul Nove C’era una volta il West è seguito da 245.000 spettatori (1.7%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è la scelta di 4.307.000 spettatori (23.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.555.000 spettatori con il 19.4%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 576.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.183.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.419.000 spettatori pari al 7.8% (presentazione a 1.034.000 e il 5.7%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 689.000 individui all’ascolto (3.8%) nella prima parte e 533.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 783.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 538.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 356.000 spettatori (2%).