Ascolti tv sabato 16 aprile: Ulisse, Amici 2022, il serale, Risorto

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 aprile 2022? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta. Su Rai 2 Risorto. Su Rai 3 Che ci faccio qui. Su Rete 4 Il re dei re. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 16 aprile 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 16 aprile 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.47 alle 23.54, ha ottenuto 2.419.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.33 alle 24.48, ha conquistato 4.082.000 spettatori pari al 26% di share (Amici Buonanotte 1.739.000 – 24.2%). Su Rai 2 Risorto è stato visto da 910.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri Insondabili 2 ha registrato 605.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Che ci faccio qui – Nelle tue Mani è stato seguito da 716.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete 4 Il Re dei Re ottiene un a.m. di 733.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Gandhi ha ottenuto 369.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Il Codice da Vinci ha registrato 303.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills 2 è stato visto da 320.000 spettatori e l’1.7% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto il 21.7% con 4.352.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia conquista una media di 3.436.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai 3 Sapiens Files è seguito da 766.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 NCIS ottiene il 5.4% con 1.074.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha conquistato 955.000 telespettatori con il 4.9% nella prima parte e 918.000 (4.6%) nella seconda. Su La7 In Onda ha registrato 804.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 407.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 214.000 spettatori e l’1.1%.