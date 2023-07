Su Rai1 Vent’anni che Siamo Italiani ha conquistato 1.854.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.128.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Cure Pericolose ha catturato l’attenzione di 759.000 spettatori (6.5%). Su Italia1 Ritorno al Futuro ha intrattenuto 778.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha raccolto davanti al video 413.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Dynasties – L’Avventura della Vita è stato visto da 459.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 314.000 spettatori con il 3.2%.

Su Rai1 Techetechetè ha interessato 2.377.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 1.907.000 spettatori con il 15.8%. Su Rai2 Tg2 – Post Estate segna 533.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 789.000 spettatori (6.7%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 579.000 spettatori con il 5%, nella prima parte, e 662.000 spettatori con il 5.4%, nella seconda parte. Su Rai3 Il Meglio di Generazione Bellezza ha interessato 398.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su La7 In Onda ha ottenuto 764.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.918.000 spettatori (22.2%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 2.748.000 spettatori (27.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.016.000 spettatori (12.2%) mentre Caduta Libera raccoglie 1.516.000 spettatori (15.4%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

