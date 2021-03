Ascolti tv sabato 13 marzo: Captain Phillips, C’è Posta per Te, Pets

Ascolti tv sabato 13 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 13 marzo 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Captain Phillips con Tom Hanks. Su Canale 5 C’è Posta per te. Su Rai 2 FBI. Su Italia 1 il cartone animato Pets – vita da animali. Su Rai 3 Fame d’amore. Su Rete 4 Lo chiamavano Bulldozer. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 13 marzo 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 13 marzo 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Nella serata di ieri, sabato 13 marzo 2021, su Rai1 Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto ha conquistato 3.137.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 6.518.000 spettatori pari al 30.9% di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.406.000 spettatori (5.2%), Blue Bloods da 1.372.000 spettatori (5.2%) e Instinct da 962.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 Pets – Vita da Animali ha intrattenuto 1.064.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Fame d’Amore ha raccolto davanti al video 857.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza un a.m. di 1.055.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 628.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah ha raccolto 397.000 spettatori con l’1.5%. Su Nove Ostaggi – Attacco allo Scuolabus ha raccolto 306.000 spettatori e l’1.2% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.4% con 5.169.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.584.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.744.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 4.7% con 1.233.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.129.000 telespettatori con il 4.4% nella prima parte e 1.253.000 (4.7%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.591.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 486.000 spettatori e il 1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 438.000 spettatori e l’1.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.293.000 spettatori (18.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.996.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend segna 2.532.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! Weekend ne segna 3.730.000 con il 17.7% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 456.000 spettatori (2.2%) e Hawaii Five-0 1.027.000 (4.3%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 734.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 il TG Regione informa 3.579.000 spettatori (15.7%) e Blob segna 1.350.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.3% con 787.000 spettatori.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 13 marzo

