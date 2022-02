Ascolti tv sabato 12 febbraio: C’è posta per te, Tali e Quali, Insider

Ascolti tv sabato 12 febbraio: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 12 febbraio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la finale di Tali e Quali. Su Rai 2 la serie FBI. Su Rai 3 Insider – Faccia a faccia con il crimine con Roberto Saviano. Su Rete 4 007 – La morte può attendere. Su Canale 5 C’è posta per te. Su Italia 1 Il cacciatore di giganti. Su La7 Apocalypse Now. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 12 febbraio 2022? Di seguito tutti i dati.