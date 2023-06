Nella serata di ieri, sabato 10 giugno 2023, su Rai1 Sei Mai Stata sulla Luna? ha conquistato 1.492.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Canale 5 Manchester City – Inter ha raccolto davanti al video 8.869.000 spettatori pari al 45.6% di share (pre e post partita nel complesso: 6.181.000 – 34%; nel dettaglio primo tempo: 8.971.000 – 45.5%, secondo tempo: 8.774.000 – 45.6%). Su Rai2 Cristalli di Memoria ha catturato l’attenzione di 742.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Shrek e vissero felici e contentiha intrattenuto 676.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rai3 L’Amica Geniale ha raccolto davanti al video 539.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Come un Uragano è stato visto da 529.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 469.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8Radio Zeta Future Hits Live 2023 è stato seguito da 314.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Il Patriota segna 221.000 spettatori (1.6%). Sul 20 L’Incredibile Hulk segna 270.000 spettatori e l’1.4%. Su Iris The Game – Nessuna Regola segna 276.000 spettatori e l’1.4%. Su Top Crime Poirot raccoglie 222.000 spettatori e l’1.1%.

Su Rai1 Techetechetè ha interessato 2.279.000 spettatori con il 12.1%. Su Canale5 Striscina la Notizina segna 3.956.000 spettatori e il 24.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 484.000 spettatori e il 2.5%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 939.000 spettatori (5.2%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 633.000 spettatori con il 3.8%, nella prima parte, e 548.000 spettatori con il 2.8%, nella seconda parte. Su Rai3 Il Meglio di Generazione Bellezza ha interessato 518.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su La7 In Onda ha ottenuto 711.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 413.000 spettatori pari al 2.7% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha convinto 191.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.213.000 spettatori (21.9%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 2.987.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo Story segna 1.237.000 spettatori (13.4%) mentre Avanti un Altro Story raccoglie 2.056.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 The Blacklist ha interessato 313.000 spettatori (2.8%), col primo episodio, e374.000 spettatori (2.7%), col secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 426.000 spettatori e il 4%. CSI ha totalizzato 438.000 spettatori (3.2%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 579.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 l’informazione della TGR ha raccolto 1.602.000 spettatori con il 12.5%. Blob segna 531.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Lingo – La Parola Sfida ha appassionato 111.000 spettatori (share dell’1.2%) mentre Lingo – Parole in Gioco segna 251.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 l’episodio delle 18.15 di 4 Hotel segna 205.00 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Little Big Italy segna 163.000 spettatori e l’1.4%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL