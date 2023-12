ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 6 dicembre 2023? Su Rai 1 è andato in onda il film Il giorno più bello. Su Rai 2 Noi siamo leggenda. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Io canto generation. Su Italia 1 Fiorentina-Parma di Coppa Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 6 dicembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 6 dicembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 il film Il Giorno Più Bello in prima tv ha conquistato 2.244.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 Io Canto Generation ha incollato davanti al video 2.736.000 spettatori con uno share del 18.4% (Highlights dalla durata di 5 minuti: 1.207.000 – 19.7%). Su Rai2 la terza puntata di Noi Siamo Leggenda è scelta da 717.000 spettatori con il 4.4% (primo episodio a 755.000 e il 3.9%, secondo episodio a 682.000 e il 4.9%). Su Italia1 l’ottavo di finale di Coppa Italia: Fiorentina-Parma appassiona 1.548.000 spettatori con l’8.7% (primo tempo a 1.561.000 e il 7.4%, secondo tempo a 1.551.000 e l’8.7%, tempi supplementari a 1.490.000 e il 10.6%, rigori a 1.731.000 e il 14.9%). Su Rai3, dopo una presentazione (1.388.000 – 6.6%), Chi l’ha Visto? segna 1.808.000 spettatori pari all’11%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 828.000 spettatori (5.9%). Su La7 Nuclear Now segna 685.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 la semifinale di X Factor in prima tv free arriva a 396.000 spettatori (2.7%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Cinque Minuti raduna 4.630.000 spettatori con il 22.7% e Affari Tuoi gioca con 4.929.000 spettatori pari al 23.3%. Su Canale5, dopo un’anteprima di 5 minuti dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (3.091.000 – 15%), Striscia la Notizia raccoglie 3.367.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai2 TG2 Post sigla 579.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.342.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole coinvolge 1.860.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 912.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 854.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.730.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 420.000 spettatori (2%).